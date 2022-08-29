【美股大跌】張憶東：港股底部俯臥撐

上周五Jackson Hole年會，美國聯儲主席鮑威爾忽然變鷹，美股轉吹淡風。那麼，港股如何呢？以下為興業證券張憶東最新的答投資者問。

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港股大多數資產非常便宜

張憶東：港股大家一說就說便宜，但是便宜並不是漲的理由，便宜只是一個必要條件。如果說一些爛資產又不便宜了，爛資產那更不能買。

對港股而言，大多數的資產在目前都是非常便宜，裏邊除了一些新經濟代表中國未來方向的那些公司，還有一些類債券，甚至是像可轉債一樣，它的分紅收益率提供了一個債抵（債券抵押），分紅收益率基本上都是10%或者10%以上的，這樣的分紅收益率比債券還要舒服，詳見附圖。

這些公司，特別提到的它是不死鳥，但是現在海外投資者覺得經濟短期下行的壓力大，所以他們把一些短期邏輯的長期化，讓這些相應的龍頭公司一直在一個低位壓着。

長期投資者，無論是產業資本還是保險，甚至銀行理財這樣的一些產品，反而可以配置一些。

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港股短期在底部做俯臥撐

問：當前港股是在什麼樣的一個時點上？

張憶東：我想講三點。

第一點，3月15號恒生指數達到18235點，那個時候說反映的是一種危機模式，那一天的風險溢價是歷史上兩倍標準差以上，從國際上的統計來看都是極為罕見的，是一個絕對小概率，這種情況往往只是在一個危機模式才會發生的。

為什麼在3月15號前後看到的是一場危機模式，有幾個疊加，一個是俄烏衝突，另外當時在擔憂的中概股退市，以及後面疫情的一些影響。

危機模式難道一年還出幾次？還是說幾年再出一次？這是一個小概率事件，我們認為港股已經到了一個中長期的底部區域了。

第二點，從目前的緯度來說，它還是在打逆風球，雖然最壞的時候過去了，但是好日子還沒到來。

此外，無論是對美國乃至於歐洲，他們的加息對於全球的資本市場的一個衝擊，現在肯定還沒有完全反映。

對於中國內地的經濟，也有一些不確定性，依然有下行壓力，這一塊的化解也需要一些時間。

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