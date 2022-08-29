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【中概股退市危機】中美簽審計協議港交所再探底 美高息料持續影響更深

財金 12:17 2022/08/29

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中美雙方監管機構上周五晚公布，就中概股上市審計監管合作協議。中概股由美股集體退市威脅有望解除，惟中概股今早表現未現亢奮，除因美方強調要待12月才判斷中概股是否合規外，還碰上美聯儲局主席鮑威爾上周五再放鷹，引發科技股納指大跌近4%。中概股上升動力欠奉，惟市場一直憧憬受惠中概股全面回歸的港交所 （00388） ，卻反覆試穿約320元關鍵支持區再採底。

港交所股價受壓，固然由於中概股全面回歸前景變得不確定，惟筆者相信更深層影響來自美聯儲表明高息會維持一段較長時間，確保超高通脹不會死灰復燃。高息長期維持，環球市場熱錢游資結構性縮減，港股成交恐面對長期低迷的新常態。在港股市況明顯出現回勇動力前，港交所股價縱有超賣反彈，仍難望重拾升勢。

港交所今早隨大市低開逾1%後，早段沽壓加劇，最低曾見316.4元，大跌約4%，其後跌幅略為收窄。中午收報321.4元，仍跌2.3%

港交所連日試穿4、5月間主要支持區約320元關，今早低位再跌穿上周低位318.8元，走勢上有一浪低於一浪之勢。短綫暫以今年3月低位314元為初步支持，一旦失守支持位將下移至300元心理關口。

港交所股價積弱，最新觸發點中概股由美退市危機有望解除，大型中概股全面回歸港股主要上市的步伐或放緩。根據中港雙方簽署的合作協議，中概股審計工作底稿將轉移來港，美方監察人員於將9月赴美核查，並於12月判斷中概股是否符合美方上市審計監管要求。

惟細看中美雙方主要官員的言論，對於美方人員審核的具體流程，似乎仍有不同演繹。美方強調可隨時決定查核哪家中概股的審計工作底稿，毋須先事知會中方監管機構，亦毋須中方參與工作；但中證監仍強調，雙方充分做好事前協調，美方查看審計工作底稿等文件，須通過中方監管機構協助調取並提供。中美雙方的共識是否充足，相信還要待美方人員9月落底展開核查工作才有定論。

盡管如此，筆者一直認為在中美金融經濟脫鈎大格局下，大型中概股全面回歸港股只是時間問題。本港上市規則對第二上市中概股的市值及上市時間門檻，即使今年初下調後仍須上市最少2年及100億元市值，或上市最少5年或30億元市值，中小型中概股一直不是港交所主要針對目標，是否集體由美退市影響不大。

反而鮑威爾上周五在Jackson Hole年會上，明言不惜以經濟及就業市場轉弱為代價，亦要繼續加息確保成功遏抑通脹。高息亦會維持一段較長時間，確保通脹不會死灰復燃，更令筆者擔心，港股成交低迷將成為市場新常態......

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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