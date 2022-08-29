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【天價月餅】10倍暴利引來整頓 賣月餅好過賣海味 （不斷更新）

研究報告 16:44 2022/08/29

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又到中秋，月餅再次成為熱門話題，香港高價月餅首推大酒店 （00045） 旗下的半島酒店月餅，可是內地今年肅整歪風，劃下「紅綫」，定下了售價上限，勢必對月餅市場產生一定影響。

專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關【下一頁

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500元紅綫

2022年6月，國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局聯合發布《關於遏制“天價”月餅、促進行業健康發展的公告》，提出對單價超過500元（人民幣，下同）的盒裝月餅實行重點監管﹔經營者應當將銷售單價超過500元的盒裝月餅的交易信息妥善保存2年，以備有關部門依法查核等。

根據公告，有關部門會針對超過500元的月餅，嚴查是否符合食品安全，是否符合限製過度包裝強制性標準有關要求，以及是否有執行明碼標價規定、實施價格欺詐等違法行為。

對方商戶來說，定價依然是自由的，不過超過500元就代表著進入了監管名單。

（不斷更新）

記者：陳文政

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