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【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱　（不斷更新）

研究報告 14:03 2022/08/30

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又到中秋，月餅出爐，無論送禮自用，買「餅」要知價。承如大題「月餅鮑參翅」，講的當然係貴價甚至天價月餅，正所謂唔買都睇下，食「餅」要知價。

香港高價月餅首推大酒店 （00045） 旗下的半島酒店月餅，可是內地今年肅整歪風，劃下「紅綫」，定下了售價上限，勢必對月餅市場產生一定影響。

專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關【下一頁

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500元紅綫

2022年6月，國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局聯合發布《關於遏制“天價”月餅、促進行業健康發展的公告》，提出對單價超過500元（人民幣，下同）的盒裝月餅實行重點監管﹔經營者應當將銷售單價超過500元的盒裝月餅的交易信息妥善保存2年，以備有關部門依法查核等。

根據公告，有關部門會針對超過500元的月餅，嚴查是否符合食品安全，是否符合限製過度包裝強制性標準有關要求，以及是否有執行明碼標價規定、實施價格欺詐等違法行為。對方商戶來說，定價依然是自由的，不過超過500元就代表著進入了監管名單。

選擇500元作為紅綫，是因為有關部門分析市場，發現盒裝月餅平均生產成本70元/盒左右，單價200元以下的盒裝月餅銷售佔比達80%以上，單價500元以上佔比約1%。盒裝月餅單價不超過500元社會接受度高。中國的市場監管部門亦表明將開展“天價”月餅專項整治行動，重點聚焦豪華酒店、電商平台等渠道，進行監督檢查。

季節性暴利

據北京青年報的相關報道，生產企業生產一塊網紅奶黃流心月餅，帶包裝的出廠價不到6元，那怕添加諸如鮑魚、燕窩等餡料，其實也就貴1到2元。所以就算紅綫在500元，仍然是暴利。現時在內地電商平台搜索月餅，仍能搜出大量499元的月餅，卡在紅綫之下，部份電商平台在賣出499元月餅的同時，還要額外再收190至600元不等的運費。

據廣州酒家財報顯示，2021年，該公司月餅系列產品的毛利率高達56.46%，報告期內實現收入15.21億元。而廣州酒家當年所有業務的平均毛利率為37.22%。元祖股份在2021年年報中披露，在包含了月餅禮盒的中西式糕點禮盒收入14.64億元，佔主營業務收入近六成，毛利率為51.51%。而包裝食品行業的毛利率一般在20%到40%之間，月餅目前的毛利率在食品制造行業已經算“高水平”。

去年高價月餅層出不窮，就連新華社亦在2021年9月發出報道，指經調查發現有大量價格高昂、包裝不環保的月餅禮盒，出現在五星級酒店、電商平台、菸酒商店等場合，甚至不少天價月餅會成為送給官員的禮物，有賄賂之嫌。

報道點名上海半島酒店推出的1,688元的月餅禮盒，據稱選用30年陳釀茅台製作，限量發售100盒隨即銷售一空。亦不點名指出一款2,888元的月餅，盒內有8個口味，分別為魚翅、海參、鮑魚、燕窩，另外含6罐冬蟲夏草、鹿茸片、鐵皮石斛等補品。

（不斷更新）

記者：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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