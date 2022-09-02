  • 30°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱（第三版）

研究報告 12:31 2022/09/02

分享：

分享：

又到中秋，月餅出爐，無論送禮自用，買「餅」要知價。承如大題「月餅鮑參翅」，講的當然係貴價甚至天價月餅，正所謂唔買都睇下，食「餅」要知價。

香港高價月餅首推大酒店 （00045） 旗下的半島酒店月餅，可是內地今年肅整歪風，劃下「紅綫」，定下了售價上限，勢必對月餅市場產生一定影響。

專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

500元紅綫

2022年6月，國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局聯合發布《關於遏制“天價”月餅、促進行業健康發展的公告》，提出對單價超過500元（人民幣，下同）的盒裝月餅實行重點監管﹔經營者應當將銷售單價超過500元的盒裝月餅的交易信息妥善保存2年，以備有關部門依法查核等。

根據公告，有關部門會針對超過500元的月餅，嚴查是否符合食品安全，是否符合限製過度包裝強制性標準有關要求，以及是否有執行明碼標價規定、實施價格欺詐等違法行為。對方商戶來說，定價依然是自由的，不過超過500元就代表著進入了監管名單。

選擇500元作為紅綫，是因為有關部門分析市場，發現盒裝月餅平均生產成本70元/盒左右，單價200元以下的盒裝月餅銷售佔比達80%以上，單價500元以上佔比約1%。盒裝月餅單價不超過500元社會接受度高。中國的市場監管部門亦表明將開展“天價”月餅專項整治行動，重點聚焦豪華酒店、電商平台等渠道，進行監督檢查。

季節性暴利

據北京青年報的相關報道，生產企業生產一塊網紅奶黃流心月餅，帶包裝的出廠價不到6元，那怕添加諸如鮑魚、燕窩等餡料，其實也就貴1到2元。所以就算紅綫在500元，仍然是暴利。現時在內地電商平台搜索月餅，仍能搜出大量499元的月餅，卡在紅綫之下，部份電商平台在賣出499元月餅的同時，還要額外再收190至600元不等的運費。

據廣州酒家財報顯示，2021年，該公司月餅系列產品的毛利率高達56.46%，報告期內實現收入15.21億元。而廣州酒家當年所有業務的平均毛利率為37.22%。元祖股份在2021年年報中披露，在包含了月餅禮盒的中西式糕點禮盒收入14.64億元，佔主營業務收入近六成，毛利率為51.51%。而包裝食品行業的毛利率一般在20%到40%之間，月餅目前的毛利率在食品制造行業已經算“高水平”。

去年高價月餅層出不窮，就連新華社亦在2021年9月發出報道，指經調查發現有大量價格高昂、包裝不環保的月餅禮盒，出現在五星級酒店、電商平台、菸酒商店等場合，甚至不少天價月餅會成為送給官員的禮物，有賄賂之嫌。

報道點名上海半島酒店推出的1,688元的月餅禮盒，據稱選用30年陳釀茅台製作，限量發售100盒隨即銷售一空。亦不點名指出一款2,888元的月餅，盒內有8個口味，分別為魚翅、海參、鮑魚、燕窩，另外含6罐冬蟲夏草、鹿茸片、鐵皮石斛等補品。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

各式口味博取眼球

紅綫共限制了市場上的1%產品，對於本來就不打算賣500元以上的食品公司來說並無影響。每年中秋都會出現大量不同口味的高價月餅，誓要在紅海裏殺出一條血路，組圖將歸納各款特色月餅。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

文創月餅推動銷情

中秋節月餅市場龐大，就連各大藝術館、博物館都來分一杯羹。例如國內的博物館如中國國家博物館、蘇州博物館，都在近期推出多款文創月餅，將月餅與中國文化結合，包裝與設計都獨具匠心。

而港人喜愛的Häagen-Dazs，亦與羅浮宮博物館聯乘推出雪糕月餅，滿足喜歡西方文化的消費者。

（不斷更新）

記者：陳文政

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【美股大跌】張憶東：港股底部俯臥撐（第二版）
2022/08/31
【美股大跌】張憶東：港股底部俯臥撐（第二版）
【中概股退市危機】中美簽審計協議港交所再探底 美高息持續影響料更深（第三版）
2022/08/30
【中概股退市危機】中美簽審計協議港交所再探底 美高息持續影響料更深（第三版）
專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關
2022/08/29
專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關

你可能感興趣

【美股大跌】張憶東：港股底部俯臥撐（第二版）
17:13 2022/08/31
【美股大跌】張憶東：港股底部俯臥撐（第二版）
【中概股退市危機】中美簽審計協議港交所再探底 美高息持續影響料更深（第三版）
16:40 2022/08/30
【中概股退市危機】中美簽審計協議港交所再探底 美高息持續影響料更深（第三版）
專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關
00:01 2022/08/29
專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關

最新專欄文章

【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
今日
【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
【大市趨勢】大和：港股吸引力漸增 料18500見底
今日
【大市趨勢】大和：港股吸引力漸增 料18500見底
【盈利趨勢】摩根士丹利薦收集到10月的優質股
2022/09/01
【盈利趨勢】摩根士丹利薦收集到10月的優質股
【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
2022/09/01
【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值
2022/09/01
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值
中國市場 大行報告 市場動向 中華人民共和國商務部 中華人民共和國工業和信息化部 中華人民共和國國家發展和改革委員會 月餅 香港 人民幣 酒店

下一篇文章

【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱（第三版）
【月餅鮑參翅】2022中秋月餅大全 暴利價檢閱（第三版）
【盈利趨勢】摩根士丹利薦收集到10月的優質股
【盈利趨勢】摩根士丹利薦收集到10月的優質股
【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機（第二版）
【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從
【港股展望】大市已築底 港股蓄勢待發
【港股展望】大市已築底 港股蓄勢待發
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值
【人民幣趨勢】會否跌至「7算」？ 中金：未預期更大幅貶值