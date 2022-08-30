「鷹聲」一響 大市無運行

「鷹聲」一響，市場上的風險資產相繼受壓，美股早前的反彈浪隨即消散。除了未來美國聯儲局加息步伐依然備受市場關注，大市的走勢同樣烏雲密佈。

▼ 點擊圖片放大

專訪國策名家趙文利 中國經濟醞釀U形反彈 港股年底挑戰23000關【下一頁】

聯儲局主席鮑威爾上週五在傑克遜霍爾（Jackson Hole）研討會上發表強硬講話，稱願意接受勞動力市場走軟，以緩解通脹。鮑威爾此話一出，隨即令市場大跌，三大股指於上週五齊齊收於四周以來低位。

納指下跌3.94%，標普500指數下跌3.37%，兩大指數均創下6月13日以來的最大單日跌幅。道指上週五跌逾1000點收市，跌幅約為3%。

目前，通貨膨脹已顯示出緩和的跡象，但仍然大幅高於美聯儲2%的目標。美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）最新公佈的數據顯示，上個月消費者價格指數（CPI）略有下降，6月至7月整體個人消費支出下降0.1%，主要受能源價格下降4.8%的推動。而7月份整體個人消費支出則按年增長6.3%。

市場近期普遍預期聯儲局於9月加息0.5厘、加息步伐轉趨平穩，惟如今或未能如市場所願。

筆者同樣認為，鮑威爾釋出鴿派言論很大機會是「試水溫」，了解市場反應。若聯儲局在9月真的大手加息0.75厘，大市走勢只會更為弱，回調之路延續更遠。

事實上，過去幾個月，針對標普500指數期貨的淨空頭頭寸有所增加，創下兩年來從未見過的高水平，此意味着交易員加大了對指數下跌的押注，或者至少對沖了通脹與加息帶來的相關風險。值得注意的是，8月份十年期國債收益率的快速上升已經撼動所謂的成長型股票，同時在最近七萬億美元的股票反彈之後引發了跨資產拋售。

市場利淡因素紛紜，筆者對後市亦不感樂觀，如早前所言，美股或面對一段時間的回調。加息、通脹等宏觀事件實在難以改變，現時主要是看投資者心態，尤其是今年大市的沽空量特別誇張，故散戶要適時平衡組合的風險，避免過於進取。

一般而言，散戶鍾情的科技公司特別容易擔心利率上升，因為當中許多公司的估值是基於未來幾年的預計利潤。隨着收益率的上升，這些未來利潤的現值會降低，其中一個原因是飆升的利率使融資業務變得更加昂貴。

雖然加息大環境不利科技股的前景，但筆者亦要反覆強調，只要企業現金流充足、盈利前景穩定，中長線持有科技企業龍頭亦不失為合適的選擇，舉例像蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT）這樣現金充裕的公司來説，這就不會是大問題，反之，持續加息增加了為追求快速增長而燒錢的年輕公司將面對之風險。

再以微軟為例，它除了屬行業的大型企業，其現金流亦非常充足，他日要進行併購去開拓市場，亦有足夠的彈藥，大大減低環球借貸成本增加帶來的壓力。另外，由於公司有實質業務，這日的反彈力度會更好，故即使大市持續震蕩，筆者亦會分段吸納有長線能力增長的股票。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...