中美審計協議 國泰曲綫受惠 財金專欄 2022/08/30 分享： 分享： 美媒上周四爆料中美就中概股審計爭議接近達成共識後，中美雙方旋即於周五晚公布簽署合作協議。中概股由美股集體退市威脅有望解除，惟股價表現未現亢奮。十大市值中概股，昨日4升6跌，即使計及上周五偷步炒上，累計 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 高息難速退 港股緊日子 2022/08/29 高息難速退 港股緊日子 透視中港美 - 炒中美達協議 中概挾淡已過 2022/08/27 炒中美達協議 中概挾淡已過 透視中港美 - 協議雖達成 毋損港交所 2022/08/27 協議雖達成 毋損港交所 透視中港美 - 友邦上市首虧 見底訊號明顯 2022/08/26 友邦上市首虧 見底訊號明顯 透視中港美 - 港交所後向 緊盯鮑威爾 2022/08/25 港交所後向 緊盯鮑威爾 香港 美國 美股 銀行 美國聯儲局 鮑威爾 金融機構 隔離檢疫 國際金融中心 審計