  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美審計協議 國泰曲綫受惠

財金專欄 2022/08/30

分享：

分享：

美媒上周四爆料中美就中概股審計爭議接近達成共識後，中美雙方旋即於周五晚公布簽署合作協議。中概股由美股集體退市威脅有望解除，惟股價表現未現亢奮。十大市值中概股，昨日4升6跌，即使計及上周五偷步炒上，累計

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 高息難速退 港股緊日子
2022/08/29
高息難速退 港股緊日子
透視中港美 - 炒中美達協議 中概挾淡已過
2022/08/27
炒中美達協議 中概挾淡已過
透視中港美 - 協議雖達成 毋損港交所
2022/08/27
協議雖達成 毋損港交所
透視中港美 - 友邦上市首虧 見底訊號明顯
2022/08/26
友邦上市首虧 見底訊號明顯
透視中港美 - 港交所後向 緊盯鮑威爾
2022/08/25
港交所後向 緊盯鮑威爾
香港 美國 美股 銀行 美國聯儲局 鮑威爾 金融機構 隔離檢疫 國際金融中心 審計

上一篇文章

財險有佳績 悶局將突破

下一篇文章

疫下教學追落後 煞停面授須三思
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - Jackson Hole之後
Jackson Hole之後
多個好消息齊現 小心大鱷挾淡倉
多個好消息齊現 小心大鱷挾淡倉
英鎊兌港元 穿9算是時間問題
英鎊兌港元 穿9算是時間問題
有政戲 - 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」
李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」
投資廣角鏡 - 分散投資有法
分散投資有法
英鎊 年底目標1.14美元
英鎊 年底目標1.14美元