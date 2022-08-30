農行盈利穩 等收10厘息 財金專欄 2022/08/30 分享： 分享： 人民幣連日貶值，兌美元「7算」在望！至於港股沒有顯著下跌，內銀股因應業績披露而硬淨是原因之一，第三大行農業銀行（01288）上半年盈利符合預期，未來盈利可以穩定增長，今年息率有9.7厘，屬於收息選擇之 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版） 2022/08/29 【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版） 中字股實力談 - A股望回升 國壽表現好 2022/08/27 A股望回升 國壽表現好 中字股實力談 - 【大市展望】港股中期大上落 恒指短目標207（第四版） 2022/08/26 【大市展望】港股中期大上落 恒指短目標207（第四版） 中字股實力談 - 政策重氫能 安瑞科看升 2022/08/26 政策重氫能 安瑞科看升 中字股實力談 - 【活下去】國務院加碼刺激經濟 港股拗腰再衝二萬（第三版） 2022/08/25 【活下去】國務院加碼刺激經濟 港股拗腰再衝二萬（第三版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 港股 美元 銀行 產品 人民幣