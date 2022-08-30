農行盈利穩 等收10厘息

人民幣連日貶值，兌美元「7算」在望！至於港股沒有顯著下跌，內銀股因應業績披露而硬淨是原因之一，第三大行農業銀行（01288）上半年盈利符合預期，未來盈利可以穩定增長，今年息率有9.7厘，屬於收息選擇之

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