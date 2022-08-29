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新加坡出招 吸高端人才

國際 21:28 2022/08/29

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「員工是企業最珍貴的資產」這句話，不僅適用於企業，也適合所有國家或地區，尤其在全球化時代，地區與地區間競爭激烈，必須有好且合適的人才，才容易突圍而出，缺乏天然資源的新加坡，對此尤其重視。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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