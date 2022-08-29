新加坡出招 吸高端人才 國際 21:28 2022/08/29 分享： 分享： 「員工是企業最珍貴的資產」這句話，不僅適用於企業，也適合所有國家或地區，尤其在全球化時代，地區與地區間競爭激烈，必須有好且合適的人才，才容易突圍而出，缺乏天然資源的新加坡，對此尤其重視。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 2022/08/24 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 2022/08/26 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 你可能感興趣 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 21:33 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 12:48 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 12:54 2022/08/24 戰局蔓延俄境內 普京國師遇刺 最新專欄文章 國金札記 - 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 今日 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 國金札記 - 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 2022/08/26 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 國金札記 - 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 國金札記 - 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 工作假期 移民 全球化 出入境管制 通脹 新西蘭 新加坡