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【金九銀十】2022年還有金九銀十嗎？

研究報告 14:31 2022/08/30

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A股歷來有「金九銀十」之說。據統計，2012年到2021年這10年間的主要指數表現，發現「金九銀十」期間，勝率均過半數，10月勝率有進一步提升至60%以上，表明市場大概率上漲。

大消費和基建地產板塊是以往「金九銀十」的主要驅動力，今年受疫情反復及地產政策影響，以下五個投資方向，值得研判，首選綫下消費、新能源車。


1）綫下消費。長假帶來以餐飲、旅遊、傳媒板塊為代表的綫下消費行情，而疫情仍是板塊基本面修復的約束項。消費券發放有助於提振消費信心，帶動綫上綫下消費，刺激經濟的持續復甦。

目前已有17座城市發放了消費券，其中13座累計數額超億元。從今年5月下旬開始，成都累計發放了約6億元（人民幣‧下同）的消費券，杭州、寧波也分別累計發放了超4億元和3億元的消費券。

微信平台的數據顯示，2020至2021年微信支付實際核銷各類優惠金額229億元，撬動社會消費5,200億元，帶動比約23倍。17個城市在兩個月的時間裏發放約34億元的消費券，按照23倍的槓桿粗略估算，則預計可撬動770億元的消費規模。預計今年需求邊際改善+政策刺激+基本面修復下，綫下消費板塊有望迎來「金九銀十」的行情。

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欄名 : 大行有路捉

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