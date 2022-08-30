瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 財金專欄 2022/08/30 分享： 分享： 過去大半年，通脹在全球範圍內來勢洶洶，尤其在美國和歐洲。這帶來一個問題：是次通脹的變化，是短期現象，抑或會有更長遠的影響？ 首先，聚焦美國。從上個世紀80年代早期到中期，美國通脹（Inflation）一 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳東 瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 2022/08/26 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 專訪 - 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 2022/08/25 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 PGIM：全球地產表現看好 2022/08/24 PGIM：全球地產表現看好 施羅德：滯脹風險顯著增加 2022/08/23 施羅德：滯脹風險顯著增加 中金：配置低估值股票 2022/08/19 中金：配置低估值股票 中國 經濟 美國 通脹 加息 GDP 地緣政治 中央銀行 銀行 歐元