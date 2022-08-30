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瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平

財金專欄 2022/08/30

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過去大半年，通脹在全球範圍內來勢洶洶，尤其在美國和歐洲。這帶來一個問題：是次通脹的變化，是短期現象，抑或會有更長遠的影響？

首先，聚焦美國。從上個世紀80年代早期到中期，美國通脹（Inflation）一

...

撰文 : 陳東 瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管

欄名 : 名家觀點

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