瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平

過去大半年，通脹在全球範圍內來勢洶洶，尤其在美國和歐洲。這帶來一個問題：是次通脹的變化，是短期現象，抑或會有更長遠的影響？

首先，聚焦美國。從上個世紀80年代早期到中期，美國通脹（Inflation）一

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