「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪

很快就到九月，所謂的樓市「金九銀十」或難再現，誰料這時農民進城買房之論，卻產生了不小爭議，其中經濟學家董藩鼓吹農民「在縣城買房，有需要再開車回鄉種地」，引起民間炮轟，連累經濟學家群都挨罵，董藩本人更被

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