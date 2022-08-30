「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪 財金專欄 2022/08/30 分享： 分享： 很快就到九月，所謂的樓市「金九銀十」或難再現，誰料這時農民進城買房之論，卻產生了不小爭議，其中經濟學家董藩鼓吹農民「在縣城買房，有需要再開車回鄉種地」，引起民間炮轟，連累經濟學家群都挨罵，董藩本人更被 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 河北接連「封控」 意在北京服貿會 2022/08/29 河北接連「封控」 意在北京服貿會 國情知聞 - 全國再展大督查 揭新背景新內容 2022/08/27 全國再展大督查 揭新背景新內容 國情知聞 - 穩大盤第二季 3方面發力點 2022/08/26 穩大盤第二季 3方面發力點 國情知聞 - 防風險有新論 戰略機遇安在？ 2022/08/25 防風險有新論 戰略機遇安在？ 國情知聞 - 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 2022/08/24 中國經濟研判 智庫代表莫衷一是 經濟 壓力 北京 地產 大學 媒體 退休 博士 石門