星出招搶人才 須有全盤規劃

「員工是企業最珍貴的資產」這句話，不僅適用於企業，也適合所有國家或地區，尤其在全球化時代，地區與地區間競爭激烈，必須要有好且合適的人才，才容易突圍而出，缺乏天然資源的新加坡，對此尤其重視。

在企業的層面

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