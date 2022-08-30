星出招搶人才 須有全盤規劃 財金專欄 2022/08/30 分享： 分享： 「員工是企業最珍貴的資產」這句話，不僅適用於企業，也適合所有國家或地區，尤其在全球化時代，地區與地區間競爭激烈，必須要有好且合適的人才，才容易突圍而出，缺乏天然資源的新加坡，對此尤其重視。 在企業的層面 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新加坡出招 吸高端人才 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 國金札記 - 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 2022/08/29 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 國金札記 - 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 2022/08/26 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 國金札記 - 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 疫情 政治 英國 通脹 壓力 就業 失業 失業率 新加坡 移民