外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 財金專欄 2022/08/30 分享： 分享： 「新加坡真的很進取，搶人搶生意；連泰國都滿街遊客，名店外有人龍。」前商經局局長馬時亨過去兩個月去5個國家，剛返港的他歎道：「其他地方都開放了，香港情況令人擔憂。」 馬時亨的5國之行，包括新加坡、瑞士、泰 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 星搶頂尖人才 提供5年新工作簽證 今日 星搶頂尖人才 提供5年新工作簽證 你可能感興趣 星搶頂尖人才 提供5年新工作簽證 今日 01:00 星搶頂尖人才 提供5年新工作簽證 最新專欄文章 有政戲 - 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 2022/08/29 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 2022/08/26 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 有政戲 - 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 2022/08/25 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 有政戲 - 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 2022/08/24 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 有政戲 - 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 2022/08/23 李家超月底訪粵 內地通關有好消息？ 傅流螢 馬時亨 隔離檢疫 香港 新加坡 泰國 瑞士 曼谷 一帶一路