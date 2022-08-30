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外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂

財金專欄 2022/08/30

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「新加坡真的很進取，搶人搶生意；連泰國都滿街遊客，名店外有人龍。」前商經局局長馬時亨過去兩個月去5個國家，剛返港的他歎道：「其他地方都開放了，香港情況令人擔憂。」

馬時亨的5國之行，包括新加坡、瑞士、泰

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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