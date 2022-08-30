【油價反彈首選】中海油高息墊底油價助燃 下周除息前續向好（第二版）

OPEC+9月會議或增產，利比亞爆武裝衝突恐阻石油出口，布油重越百美元關

中海油中期業績後股價反覆再上，今見2個半月高位

北水連續過去2個交易日略見回吐後，今再爭持激烈

中海油承諾按40%派息比率分紅，中期息豪派0.7港元，半年收近6.5厘息

中海油 （00883） 上周公布中期業績，一如預期盈利急增近1.1倍，大派股息每股0.7港元，按年增逾1.3倍。中海油績後股價反覆再上，國際油價毋懼美國急加息及衰退威脅再升100美元大關，帶動中海油逆市再上。

油組與俄羅斯為首盟國組成的OPEC+將於下周開會，沙特早前先事張揚商討減產支持油價，加上利比亞爆發武裝衝突，續為油價帶動支持，抵銷美國預期急加息、歐美主要經濟憂衰退削弱石油需求，以及強美元對油價負面影響。中海油中期業績展示，公司增產進度理想，產油成本受控，高油價下增長勢頭持續，加上近13厘超高息墊底，波動市下續為可攻可守之選。

中海油今早股價逆市向好，高見11.02元，升1.5%，股價見6月中特別股息除淨以來高位。中海油收報10.88元，微升0.2%。

中海油在今年4月A股上市後，宣派1.18元特別股息，單計特別息已逾十厘，連同中期息0.3元，全年股息率逾13厘。超高息今年持續，上周中期業績宣派中期息0.7元，按回A上市前承諾以近40%派息比率分派。高油價下每股盈利按年大增1.1倍，每股派息增逾1.3倍。假設下半年盈利及派息相若，全年每股約派1.4元，現價計股息率仍有近13厘。

中海油中期業績前見北水連日湧入，上周二至四共3個交易日淨吸資逾15億元後，過去2個交易日全共走資4億元獲利。北水買盤盤今早爭持激型，早段多個價位近全版買盤來自北水經紀，其後北水沽盤漸現，個別價位見全版沽盤來自北水經紀。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

...