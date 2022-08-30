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 民生商場吸引力何在？

地產 11:09 2022/08/30

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觀塘安達臣道商業地於上周五（26日）截標，共接獲5份標書，雖然自本港爆發疫情以來，所推出的非核心區商業地，反應都較一般，部分更流標收場，但今次標售的地皮本身具不少優點，故此吸引大發展商獨資競投。

地皮位於前安達臣道石礦場，雖然位置上較為偏僻，而且往返觀塘市中心有一定距離，但整區往後將設有逾萬個單位，並有多達2.5萬的居住人口，交通不便卻有利同區住客留在區內消費，而且常住人口多，若發展作民生商場，消費力不容忽視。

其次，自疫情爆發後，本港仍未與內地及海外城市通關，在缺乏旅客來港消費下，直接打擊核心區商鋪租值，但相反以本地消費群為主的民生區鋪位，租金走勢仍可維持，始終市民在疫下難以外出旅遊消費，就算入境檢疫措施已改為「3+4」，但選擇出外的人數仍有限，而市民也有購買生活必需品的需要，在資金留在本土下，令民生商戶有一定的生意額，亦有助項目帶來穩健租金收入。

另一方面，地皮發展規模較細，市場普遍估值約5.6億至10億元，即每呎樓面地價4,000至7,200元，相比市建局於觀塘市中心、估值逾百億的巨無霸商業項目，投資額較細之餘，亦更容易計數，而且收租項目「睇長綫」，在當下商業市場氣氛較一般，入標財團出價較為保守，假若政府亦順應市況，下調心目中的底價，避免項目流標，令發展商有機會能以「筍價」奪地。

記者：李偉航
 

5財團入標競投觀塘安達臣道商業地

欄名 : 樓市分析

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