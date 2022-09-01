【賣現樓】多地在土拍加入「現房銷售」條款 哪些房企受影響？（第二版）

內房資金問題，令內地買了房的老百姓，擔心的問題由「新房要如何裝修？」變成了「新房會不會爛尾？」

在過去幾個月，更出現了爛尾樓斷供潮，老百姓對房企的信任度可謂跌入谷底。而過去一直實現的「預售制」即俗稱的「賣樓花」，現在變成了眾矢之的，不過「預售制」現時在內地，大有被逼退出歷史舞台的趨勢。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「現房銷售」被寫入多地土拍文件

據中指研究院監測，2021年以來，北京、杭州、福州、合肥、西安、寧波等地在土拍環節試點現房銷售。

要做麵包要先有麵粉，土地正正是房地產開發商的「麵粉」。如果要推廣「現房制」，那麼從土地拍賣環節開始就實行，是不可避免的。在7月19日，就有媒體報道，福州永泰縣要在8月出讓一塊住宅地，而競拍的條件之一就是：

「該宗地按現房銷售實施。規劃房屋竣工驗收之後，競得人方可申請房屋銷售手續。」

即是說，樓沒有建好之前，都不准買賣。而今年以來，據內媒澎湃新聞不完全統計，除了永泰縣之外，合肥、北京、濟南等地的多宗地塊都提及要「現房銷售」。

以合肥為例，8月24日，合肥市發布第三批集中供地公告，共推出28宗涉宅用地，將於9月23日正式出讓。值得一提的是，該批次地塊中首次推出現房銷售地塊，其中，蜀山區SS202210號地塊明確提出「按精裝現房銷售實施」。據指，明確提出必須按現房銷售，在合肥尚屬首次。

現售制並不是新鮮事

但是，對於預售制的反思並不是新聞，早在2005年8月，央行就曾在《 2004年中國房地產金融報告》中建議：

「可以考慮取消一定的現行預售制度，對於房地產行業的銷售制度進行相應的修改，而現售制度還是比較合理的。」

當時這個建議引發了一系列關於預售制的討論，但隨後因住建部官方表明不會取消，這個討論亦隨之沉寂。現在正是內房行業飄搖的時間點，在這個時候是否合適由「預售」轉向「現售」，大家都存疑，畢竟現售對於房企的資金壓力會更加大。再者，這時候提出現售，說是為了房地產行業健康理性發展，倒不如說是為了滿足老百姓「保交樓」的心理預期。

預售制是否會被取消？

......

記者：劉雅文

資料來源：澎湃新聞、中指院

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...