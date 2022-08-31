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美聯儲鷹派講話 市場震波下的預期部署

財金猛人追蹤 08:00 2022/08/31

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本月的美國股票市場可謂非常精彩，自月初進入業績公布期，90%的美國上市企業已公布第2季業績數據，雖然標普500整體盈利按年增長為7.57%，指數由年初至今年最低位跌了23%，其後回升17%，這情況是否反映熊市預備結束？

另一方面，美元於本月曾升至20年來高位，年初升幅超過 10%，但適逢美聯儲於上周發表｢鷹派｣講話後，上週五美國股市暴跌，到底身處業績期、美元多變的表現，以及美聯儲鷹派的夾擊下，投資者對市場可抱有怎樣的期許？

    點擊圖片放大

美股業優於預期 市場反彈屬普遍現象

投資者如想知熊市現處於哪個階段，只看短期股價未必可反映實際階段，關鍵在於留意上市企業的｢市盈率｣（PE）及｢每股盈利｣（EPS）。兩者之所以重要，因為可反映一間企業的增長走勢。投資者買入股票等於買入企業的前景，如兩者有升幅，作為股東便可獲得回報，如下跌的話該企業股價一般都會跌。

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撰文 : 梁穎瑩 智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監

欄名 : 財來智有方

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