【豬肉漲價】發改委出大招治「豬」價 通脹會回落嗎？

內地內地上月通脹進一步升溫，升至2.7%（見下圖），主要受到食品價格上升及季節因素帶動。而食品價格中上升最多的就是豬肉，豬肉價格按年升20.2%，影響CPI升約0.27個百分點。不過發改委近日指，將會投放豬肉儲備，維護市場秩序。

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豬價半年升8成

根據中國生豬網的數據，8月30日，外三元生豬價格為23.21元/公斤，較6月10日的15.99/公斤上漲了45.15%，較3月的低點，漲幅則超過了80%。其實自6月中下旬以來，生豬價格就處於波動上漲態勢。對於7月上旬生豬價格上漲過快的現象，發改委表示，主要是因為生豬市場出現盲目壓欄惜售等非理性行為。從中國養豬網的數據可以看出，經過發改委此前對生豬市場保供穩價的密集動作，生豬價格上漲過快的現象自7月下旬以來有所緩和。

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年內首次投放儲備穩豬價

國家發改委官方微信公眾號8月29日消息顯示，發改委將會同有關部門自9月份開始分批次投放政府豬肉儲備，並指導地方聯動投放儲備。同時密切關注市場動態，維護市場正常秩序。

「養殖（場）戶合理安排生產經營，保持正常出欄節奏；相關企業有序釋放豬肉庫存，增加市場供應。」

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據內媒報道，今年以來，發改委對豬肉價格的調控工作主要以收儲為主&mdash；&mdash；分別在2月28日、3月8日、3月31日和4月8日開展了4次中央凍豬肉儲備收儲工作；通過投放豬肉儲備以穩定豬價，是今年內的第一次。若豬肉價格在發改委操作之後有所回落，那麼相信CPI的上升壓力也會相對緩和。

瑞銀：預計中國今年通脹2.4%

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