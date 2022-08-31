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【國策前瞻】人大常委會舉行中 摩通籲加碼中國

研究報告 08:00 2022/08/31

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全國人大常委會8月30日（本周二）起一連四日在北京召開，市場期待更多穩經濟政策出台。摩根大通指出，中央正採取行動填補「穩經濟」政策的資金缺口，期望在人大常委會後有更多細節；又指全球投資風格再度輪轉至價值股，建議增持中國股票。

上周三國務院常務會議提出，在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間。當中包括新增3,000多億元（人民幣‧下同）政策性金融工具和5,000多億元專項債限額空間等等，為「穩經濟」開源的舉措。（詳見【國策趨勢】穩增長2.0 恒指反攻兩萬點 19項接續政策成效分析

考慮到3月份「兩會」以來的減稅退費方案，以及因樓市疲弱導致的賣地收入減少，摩根大通測算今年中央的財政預算有2萬億元的資金缺口。該行指出，上周國常會的19項接續政策中，已帶來8,000億元的直接資金增量反映中央現在行動，期待全國人大常委會後可有更多細節出台，但對再進一步的資金增量，如加大赤字率、提前使用更多2023年專項債限額等，預期則較保守。

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除了全國人大常委會帶來政策憧憬外，摩根大通同時列出數項因素，帶動中國股份的吸引力提升，建議經歷7月的回調後，目前已屆加大配置中國的時間：

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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