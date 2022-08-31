【星級分析師】任澤平：中國人口的十大形勢及應對（不斷更新）

2020年中國人口達14.1億，出生人口較2019年下降260萬，65歲及以上人口占比達13.5%；2021年出生人口降至1062萬人，創1949年以來新低，65歲及以上人口占比達14.2%，進入深度老齡化社會。「星級分析師」任澤平剖析未來的中國人口十大形勢和應對方法。

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任澤平歸納出中國十大形勢：

1.總人口14.1億，低速增長，“十四五”時期或將負增長，老齡化、少子化、不婚化三大趨勢加速到來

2.老齡化加劇，正從人口紅利期轉入人口負擔期

3.勞動年齡人口下降，經濟潛在增長率下降

4.少子化加劇，新出生人口持續下降

5.家庭小型化、不婚化成新趨勢，2020年家庭戶規模降至2.62人

6.人戶分離人口比2010年增長88.52%，戶籍制度亟待改革

7.2020年性別比為105.07，男性比女性多3490萬

8.人口向城市群都市圈集聚，東北、西北人口持續流出

9.受教育程度提高，但社會階層固化現像需重視

10.放開並鼓勵生育大勢所趨，加快構建生育支持體系

十大應對方式

人口低速增長方面，2020年中國人口14.1億，《國家人口發展規劃（2016-2030年）》預期的2020年14.2億未實現，聯合國同樣高估中國人口增長。2020年中國總人口為141,178萬人，較2019年增加1,173萬。

近10年人口低速增長。中國人口從8億到10億，花了12年；從10億到12億，花了14年；從12億到14億，花了24年。

2021年5月31日，中共中央政治局會議指出，進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。2022年8月19日，國務院辦公廳發函，同意建立由26個部門和單位組成的國務院優化生育政策工作部際聯席會議制度，統籌協調全國優化生育政策工作。

老齡化加劇方面，2010至2020年60歲及以上人口佔比上升5.44個百分點，65歲及以上老齡人口佔比13.5%，2021年中國老齡化達14.2%，進入深度老齡化社會。老齡化加速到來，速度和規模前所未有。

中央宜積極應對人口老齡化，打造高質量為老產品和服務體系，建設老年友好型社會。一是加快推推動社保全國統籌，發揮養老保障體系中第二、三支柱的重要作用。二是構建老有所學的終身學習體系，鼓勵企業留用和雇佣年長勞動力，適時適當推遲法定退休年齡。三是打造高質量的為老服務和產品供給體系。四是建設老年友好型社會。

（不斷更新）

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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