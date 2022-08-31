【內房危機】2千億專項借款傳啟動 「保交樓」對樓市重要性料短期彰顯

內房因資金鏈引起的「斷供潮」令市場關注其可能帶來的風險。內地媒體《財新》引述消息人士報道，內地將啟動2,000億元人民幣全國性專項借款，以支持「保交樓」。「保交樓」在今年7月的政治局會議上首次被提到，「保交樓」的重要性將在短期而言體現，市民對房地產市場預期將受到影響。

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本月19日，央視新聞報道，住建部、財政部、央行等有關部門將出台措施，通過政策性銀行專項借款方式，支持已售逾期難交付的住宅項目完成建設交付。

日前，內地媒體《財新》引述消息人士報道，

這筆專項借款初期規模達2,000億元，由央行指導國家開發銀行、中國農業發展銀行在現有貸款額度中安排，後續，中國進出口銀行或也會加入。中央財政將根據實際借款金額，對政策性銀行予以1%的貼息，貼息期限不超過兩年。

西部證券指，「保交樓」任務在政策性銀行專項借款等政策支持下，有望在下半年取得實質性進展，或成為推動地產景氣回升的關鍵因素。

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