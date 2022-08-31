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【人民幣趨勢】美元兌人民幣6.9爭持 券商料短期承壓但貶值空間不大

研究報告 15:52 2022/08/31

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8月22日人民銀行下調貸款市場報價利率（LPR），及後人民幣貶值速度有所加快，市場關於利差對滙率影響的關注度再次升温。不過華泰證券認為，人民幣本次貶值主要原因是美元加速升值，其次疊加市場對中國增長預期下調，利差可能仍不是最主要考量。該行認為，由於美元進入衝高築頂階段，短期人民幣匯率可能承壓，但兌一籃字貨幣貶值空間不大。

今年5年期以上LPR 有過三次下調，但今年1月和5月LPR下調後，人民幣滙率均走強而非走弱、與華泰證券「利差是次要變量」的觀點較契合。分析匯率和資產價格的表現，該行認為美元走勢的映射效應之外，本國基本面走勢仍然是滙率最主要的驅動因素。以下是該行分析的方向：

    點擊圖片放大
    +2

一、降息後增長預期反而加速下調，顯示本次LPR 寬鬆力度不及預期：

本次LPR 下調後的國債收益率曲綫變化表明，市場預期的寬鬆幅度比央行實際操作實現的降息幅度更大：國債收益率曲線在降息宣布後扁平化，長端利率下降更多，期限利差收窄。

回顧本次的宏觀背景，斷貸風波後地產市場基本面與地產供應鏈現金流加速惡化，15個基點的LPR 下調是當時市場預期的下限。同時，市場對增長的預期加速下調。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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