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道富環球：美元走強拖累亞洲債券

財金專欄 2022/08/31

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今年以來，美元兌大多數貨幣大幅升值。這對亞洲本地貨幣債券市場有何影響？

美聯儲收緊貨幣政策，加上地緣政治不確定性刺激避險情緒，令美元急升。在截至2022年8月17日的12個月裏，美元指數上漲了近14.5

...

撰文 : 黃慶祥 道富環球投資管理債券投資管理亞太區主管

欄名 : 名家觀點

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