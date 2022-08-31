道富環球：美元走強拖累亞洲債券 財金專欄 2022/08/31 分享： 分享： 今年以來，美元兌大多數貨幣大幅升值。這對亞洲本地貨幣債券市場有何影響？ 美聯儲收緊貨幣政策，加上地緣政治不確定性刺激避險情緒，令美元急升。在截至2022年8月17日的12個月裏，美元指數上漲了近14.5 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃慶祥 道富環球投資管理債券投資管理亞太區主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 2022/08/30 瑞士百達財管：全球通脹難復從前低水平 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 2022/08/26 信銀國際劉健民：內地經濟逐步改善 專訪 - 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 2022/08/25 摩根資管何世寧︰高配金融及防禦性板塊 PGIM：全球地產表現看好 2022/08/24 PGIM：全球地產表現看好 施羅德：滯脹風險顯著增加 2022/08/23 施羅德：滯脹風險顯著增加 疫情 美元 外滙 通脹 加息 貨幣政策 債券 亞洲 國債 經濟衰退