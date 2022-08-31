道富環球：美元走強拖累亞洲債券

今年以來，美元兌大多數貨幣大幅升值。這對亞洲本地貨幣債券市場有何影響？

美聯儲收緊貨幣政策，加上地緣政治不確定性刺激避險情緒，令美元急升。在截至2022年8月17日的12個月裏，美元指數上漲了近14.5

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