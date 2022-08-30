光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 國際 22:40 2022/08/30 分享： 分享： 半導體工業的發展速度，由摩爾定律推動，令芯片的效能能夠幾何倍數地遞增。飛躍的除了芯片的運行速度，還有製造芯片所消耗的電力，隨着芯片愈來愈先進，相關機器的耗電量也暴增，已達到了超越一整個國家用電的程度。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 今日 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 新加坡出招 吸高端人才 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 2022/08/26 亞馬遜找新藍海 下一站醫療？ 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 2022/08/26 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 你可能感興趣 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 今日 22:40 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 新加坡出招 吸高端人才 21:28 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 21:39 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 最新專欄文章 國金札記 - 星出招搶人才 須有全盤規劃 今日 星出招搶人才 須有全盤規劃 新加坡出招 吸高端人才 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 國金札記 - 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 2022/08/29 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 國金札記 - 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 2022/08/26 亞馬遜尋新藍海 下一站染指醫療？ 能源危機 新能源 台積電 晶片 電動車 電力