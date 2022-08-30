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光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒

國際 22:40 2022/08/30

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半導體工業的發展速度，由摩爾定律推動，令芯片的效能能夠幾何倍數地遞增。飛躍的除了芯片的運行速度，還有製造芯片所消耗的電力，隨着芯片愈來愈先進，相關機器的耗電量也暴增，已達到了超越一整個國家用電的程度。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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