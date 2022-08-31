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增加供應由調低地價做起

地產 12:00 2022/08/31

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為增加供應，政府近日重推早於4月流標的屯門「限呎地」。受制於地皮的自身條件及目前市況，相信政府將進一步調整地皮底價，以確保地皮成功出售。

...

欄名 : 樓市分析

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