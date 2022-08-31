增加供應由調低地價做起 地產 12:00 2022/08/31 分享： 分享： 為增加供應，政府近日重推早於4月流標的屯門「限呎地」。受制於地皮的自身條件及目前市況，相信政府將進一步調整地皮底價，以確保地皮成功出售。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 2022/08/16 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 2022/08/24 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 2022/08/29 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 你可能感興趣 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 12:00 2022/08/16 新盤低價搶客 二手樓價下行壓力增 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 01:00 2022/08/24 高危！？ 半新盤樓按呼吸Plan 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 12:00 2022/08/29 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 最新專欄文章 民生商場吸引力何在？ 2022/08/30 民生商場吸引力何在？ 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 2022/08/29 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 商廈空置率又創新高 2022/08/27 商廈空置率又創新高 加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄 2022/08/24 加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄 新盤增優惠抗「息魔」 2022/08/24 新盤增優惠抗「息魔」 招標 一手市場 地政總署 屯門 發展商