儲局前門拒虎 白宮後門進狼

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行行長面前，語重深長解釋「通脹猛於虎」的道理，不惜以經濟及就業市場陣痛為代價，也要繼續加息以趕退這隻攔路虎。可是聯儲局前門拒虎，美國總統拜登政府卻大開後門進狼，大手筆

...