儲局前門拒虎 白宮後門進狼 財金專欄 2022/08/31 分享： 分享： 美國聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行行長面前，語重深長解釋「通脹猛於虎」的道理，不惜以經濟及就業市場陣痛為代價，也要繼續加息以趕退這隻攔路虎。可是聯儲局前門拒虎，美國總統拜登政府卻大開後門進狼，大手筆 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中美審計協議 國泰曲綫受惠 2022/08/30 中美審計協議 國泰曲綫受惠 透視中港美 - 高息難速退 港股緊日子 2022/08/29 高息難速退 港股緊日子 透視中港美 - 炒中美達協議 中概挾淡已過 2022/08/27 炒中美達協議 中概挾淡已過 透視中港美 - 協議雖達成 毋損港交所 2022/08/27 協議雖達成 毋損港交所 透視中港美 - 友邦上市首虧 見底訊號明顯 2022/08/26 友邦上市首虧 見底訊號明顯 經濟 美國 銀行 金融 通脹 加息 就業 拜登 GDP 美國聯儲局