內地IPO回暖 信証復甦在即 財金專欄 2022/08/31 分享： 分享： 雖然人民幣兌美元貶值到兩年低位，但內地股市卻只是橫行。隨着內地IPO申請回暖，有助提振內地證券股下半年業績，尤其龍頭中信証券（06030）可以直接受惠，下半年業績有望復甦。 中信証券（06030）今年上 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版） 2022/08/30 【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版） 中字股實力談 - 農行盈利穩 等收10厘息 2022/08/30 農行盈利穩 等收10厘息 中字股實力談 - 【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版） 2022/08/29 【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版） 中字股實力談 - A股望回升 國壽表現好 2022/08/27 A股望回升 國壽表現好 中字股實力談 - 【大市展望】港股中期大上落 恒指短目標207（第四版） 2022/08/26 【大市展望】港股中期大上落 恒指短目標207（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 證券商 IPO 中國證監會 香港 美元 銀行