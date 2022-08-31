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內地IPO回暖 信証復甦在即

財金專欄 2022/08/31

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雖然人民幣兌美元貶值到兩年低位，但內地股市卻只是橫行。隨着內地IPO申請回暖，有助提振內地證券股下半年業績，尤其龍頭中信証券（06030）可以直接受惠，下半年業績有望復甦。

中信証券（06030）今年上

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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