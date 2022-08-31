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巴郡沽比亞迪 或創低吸機會

財金專欄 2022/08/31

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港股周二繼續整固，跌74點，收報19949點，成交961億元。外圍及A股調整，港股大市難有突破可以預期，昨日最多跌378點，但能夠收復部分失地已不錯，而且成交金額有900億元以上，代表保持一定交投活躍

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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