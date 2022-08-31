巴郡沽比亞迪 或創低吸機會 財金專欄 2022/08/31 分享： 分享： 港股周二繼續整固，跌74點，收報19949點，成交961億元。外圍及A股調整，港股大市難有突破可以預期，昨日最多跌378點，但能夠收復部分失地已不錯，而且成交金額有900億元以上，代表保持一定交投活躍 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 鮑威爾放鷹拖冧港股 2022/08/30 鮑威爾放鷹拖冧港股 交易講場 - 網企大亨行事作風 家中排行有迹可尋 2022/08/29 網企大亨行事作風 家中排行有迹可尋 交易講場 - 聚焦央行年會 全球幣策風向標 2022/08/27 聚焦央行年會 全球幣策風向標 交易講場 - 國常會再出招 恒指急升 2022/08/26 國常會再出招 恒指急升 交易講場 - 港股開始遭棄守 選大跌必買股 2022/08/25 港股開始遭棄守 選大跌必買股 港股 成交 A股 股票 派息 目標價 營業額 純利 中銀香港（02388） 減持