巴郡沽比亞迪 或創低吸機會

港股周二繼續整固，跌74點，收報19949點，成交961億元。外圍及A股調整，港股大市難有突破可以預期，昨日最多跌378點，但能夠收復部分失地已不錯，而且成交金額有900億元以上，代表保持一定交投活躍

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