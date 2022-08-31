高調督查 低調督導 財金專欄 2022/08/31 分享： 分享： 中國經濟核心任務仍是穩住經濟大盤、落實經濟一攬子政策舉措，為此國務院早前高調展開以穩經濟為核心任務的第9次大督查，19個督查組已抵達19省區開展實地督查。與之同時，近日傳出多個「穩住經濟大盤督導和服務 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪 2022/08/30 「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪 國情知聞 - 河北接連「封控」 意在北京服貿會 2022/08/29 河北接連「封控」 意在北京服貿會 國情知聞 - 全國再展大督查 揭新背景新內容 2022/08/27 全國再展大督查 揭新背景新內容 國情知聞 - 穩大盤第二季 3方面發力點 2022/08/26 穩大盤第二季 3方面發力點 國情知聞 - 防風險有新論 戰略機遇安在？ 2022/08/25 防風險有新論 戰略機遇安在？ 中國 經濟 人民幣 銀行