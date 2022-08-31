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高調督查 低調督導

財金專欄 2022/08/31

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中國經濟核心任務仍是穩住經濟大盤、落實經濟一攬子政策舉措，為此國務院早前高調展開以穩經濟為核心任務的第9次大督查，19個督查組已抵達19省區開展實地督查。與之同時，近日傳出多個「穩住經濟大盤督導和服務

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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