韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 財金專欄 2022/08/31 分享： 分享： 特首李家超今天出訪廣東，他今晨將先在「一帶一路高峰論壇」發言；但政商界的焦點，則是主管港澳事務的國務院副總理韓正的發言，預料針對香港未來的相關角色，點明方向。 李家超今訪粵 料商通關議題 今次是李家超上任 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 2022/08/30 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 有政戲 - 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 2022/08/29 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 2022/08/26 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 有政戲 - 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 2022/08/25 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 有政戲 - 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 2022/08/24 李家超16場諮詢會 揭施政報告8重點 傅流螢 韓正 一帶一路 香港 李家超 廣東省 政治 疫情 大灣區