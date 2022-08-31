韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？

特首李家超今天出訪廣東，他今晨將先在「一帶一路高峰論壇」發言；但政商界的焦點，則是主管港澳事務的國務院副總理韓正的發言，預料針對香港未來的相關角色，點明方向。

李家超今訪粵 料商通關議題

今次是李家超上任

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