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「毒化工」回吐低吸良機!

財金專欄 02:30 2022/08/31

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美股周一晚上低收道指跌逾一百八十點後，場外美期曾經反彈，令亞太區部分股市周二回暖，日本南韓和澳洲均反彈，但中港股市「跟不上」，上證指數跌十三點，恒指收市跌幅雖收窄至七十四點，卻又失守二萬點心理關口。黃

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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