「毒化工」回吐低吸良機! 財金專欄 02:30 2022/08/31 分享： 分享： 美股周一晚上低收道指跌逾一百八十點後，場外美期曾經反彈，令亞太區部分股市周二回暖，日本南韓和澳洲均反彈，但中港股市「跟不上」，上證指數跌十三點，恒指收市跌幅雖收窄至七十四點，卻又失守二萬點心理關口。黃 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 2022/08/30 中港股市不跟鮑SIR指揮棒? 投資坐標 - 盈利派息均超預期「有錢途」! 2022/08/26 盈利派息均超預期「有錢途」! 投資坐標 - 「神奇愛股」何時再食糊? 2022/08/24 「神奇愛股」何時再食糊? 投資坐標 - 盈利預減八成也想逆市升? 2022/08/23 盈利預減八成也想逆市升? 投資坐標 - 創新小型股星味濃 開始收成! 2022/08/19 創新小型股星味濃 開始收成! 天德化工（00609） 比亞迪股份（01211） 威勝控股（03393） 個股分析 港股 中遠海控（01919） 美股 H股