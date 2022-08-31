【利率走向】美續加息 中國低息環境仍會維持幾耐？

人行近期續下調市場利率，包括中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR），反映內地當局寬鬆政策持續。另方面，美國聯儲局持續加息，市場關注中國的低息環可維持多久。

中金預期，目前經濟修復尚不穩固，中國第3季貨幣政策料進一步寬鬆，先是投放加碼，再是時隔半年又降基準利率，短端和長端利率相繼下行。到第4季利率或窄幅上行。

在政上，人行貨幣政策的四大目標分別是穩定物價、充分就業、促進經濟增長和平衡國際收支。其中前三個針對內部經濟，旨在使經濟運行在潛在產出附近。而平衡國際收支針對的是外部約束，尤其需要關注的是美元作為國際貨幣，美聯儲貨幣政策對全球的外溢影響。

中金指出5大個因素影響當局對利率的決策，分別是在經濟周期的兩因素─經濟景氣度和通脹，金融周期內的的兩個因素─房地產景氣度和信用風險，以及外部約束的一個因素10年美債收益率，各分項在調整領先期後與短端利率。

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