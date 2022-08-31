【以史為鑑】亞洲金融風暴經驗 王一鳴籲5大啟示應對當前潛在經濟危機

大家記得25年前發生了什麼大事嗎？當年亞洲金融危機的留給我們的經驗和教訓，這啟示卻十分重要，直至今天全球經濟再次面對滯漲，甚至衰退風險危機衝擊，中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心原副主任王一鳴於8月19日北京舉行的國際研討會中，提出5點應對潛在危機衝擊之啟示。

1.健全的金融體系，是抵禦外部衝擊的重要保障。

2.構建有彈性的滙率制度，有助於緩衝外部衝擊。

3.深化改革是有效應對外部衝擊的根本途徑。

4.穩步擴大開放才能更好抵禦外部衝擊。

5.轉變經濟發展方式，能夠增強抵禦外部衝擊的能力。



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第一，健全的金融體系是抵禦外部衝擊的重要保障。一些遭受亞洲金融危機衝擊的國家，往往都存在負債率高、期限錯配、不良資產比例大等問題，他指出，這會增大金融體系脆弱性，一旦本幣面臨貶值壓力和資本外逃，脆弱的金融體係就會首當其衝。

「這啟示我們，要堅持深化金融體制改革，完善宏觀審慎管理框架，加強對金融機構監管，健全金融安全網，增強金融體系抵禦外部衝擊的能力。」



第二，構建有彈性的滙率制度，有助於緩衝外部衝擊。他認為，亞洲金融危機的經驗表明，固定滙率制度難以發揮滙率的市場調節功能，還可能造成資本過度流入和助推經濟泡沫。構建有彈性的滙率制度，向市場提供正確的信號，有助於保持宏觀經濟和金融穩定。

因此，他強調，要堅持深化人民幣滙率形成機制改革，增強人民幣滙率彈性，發揮好滙率調節對宏觀經濟和國際收支的穩定器作用……

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