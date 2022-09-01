【人民幣趨勢】會否跌至「7算」? 中金：未預期更大幅貶值

近期在岸美元兌人民幣滙率跌穿6.9，創近兩年新低，市場再次討論會否跌穿「7算」。中金認為，雖然當前即期市場上人民幣匯率呈現易跌難漲的格局，但從期權等衍生品隱含的水平看，市場在6.90的高位並未預期人民幣有更大幅貶值的空間。

中金解釋人民幣滙率短期波動的兩個原因，一來是美元指數的帶動與行情啟動後的慣性，二來是7月份中國經濟修復速率遜於預期。該行指出，中國經濟的相對表現正對當前的全球滙率環境產生重要影響。在歐洲面臨能源危機，美國經濟受利率快速上行的負面影響越來越顯著的當下，中國經濟偏弱的時點，外滙市場將體現全球經濟周期共振下行，美元將會受益於其避險屬性而走強。

雖然8月中旬中國調降了中期借貸便利（MLF）與貸款市場報價利率（LPR），但中金發現降息前後隔夜、三個月的在岸人民幣掉期點都相對穩定，並未發生明顯波動，認為降息並非是人民幣貶值的主要因素。

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中金一個料人民幣不會再大幅貶值的原因，是報價行或重新啟用逆周期因子。最近4個交易日，人民幣中間價分別強於市場預測約120、56、96、249個點子。中金估計，可能有部分報價行根據其對市場情況的判斷，主動調整了報價模型。在人民幣對美元雙邊匯率及對一籃子貨幣在短期都呈現較快波動的背景下，逆周期因子的重啟將為穩定匯率產生積極影響。如果人民幣對美元雙邊滙率繼續呈現單邊波動的態勢，後續預期會有更多穩定匯率預期和跨境收支的政策出台。

跨境收支將在中期支撐滙率

人民幣滙率雖在短期出現了較大波動，但是中金認為中期決定人民幣滙率的仍是跨境收支。這可分三方面看：

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