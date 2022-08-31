戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序 國際 21:06 2022/08/31 分享： 分享： 蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）逝世，輿論對他評價兩極，國際社會對他成推動終結冷戰、拉倒鐵幕，令歐洲半數人重獲自由讚賞有加，但在俄羅斯國內，他卻被指摘是叛徒，他管治下人民生活水平下降，更令蘇聯解體，不少俄羅斯人仍耿耿於懷。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 2022/08/30 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 新加坡出招 吸高端人才 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 2022/08/28 英國能源費颷8成 入滿油要4650元？ 你可能感興趣 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 12:48 2022/08/24 飢餓之石重見天日 歐旱情惡化警號 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 21:33 2022/08/25 英國通脹見頂？ 最壞時刻恐未到 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 22:40 2022/08/30 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 最新專欄文章 國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 今日 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 2022/08/30 光刻機極耗電 偏偏遇上能源荒 國金札記 - 星出招搶人才 須有全盤規劃 2022/08/30 星出招搶人才 須有全盤規劃 新加坡出招 吸高端人才 2022/08/29 新加坡出招 吸高端人才 國金札記 - 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 2022/08/29 英國能源費飈8成 入滿油要4650元？ 名人隕歿 經濟衰退 政治 俄羅斯