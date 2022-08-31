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戈爾巴喬夫逝世 新冷戰揭序

國際 21:06 2022/08/31

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蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）逝世，輿論對他評價兩極，國際社會對他成推動終結冷戰、拉倒鐵幕，令歐洲半數人重獲自由讚賞有加，但在俄羅斯國內，他卻被指摘是叛徒，他管治下人民生活水平下降，更令蘇聯解體，不少俄羅斯人仍耿耿於懷。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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