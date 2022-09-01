股神經紀倉位 揭示沽貨未完

股神巴菲特7月中被揭將比亞迪（01211）持倉全數搬至美資大行花旗結算戶口，引起市場對股神是否部署沽貨高度關注。事隔1個半月，股神投資旗艦巴郡於本周二收市後首度披露減持。股神沽貨重磅利淡衝擊下，比亞迪

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