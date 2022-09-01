股神經紀倉位 揭示沽貨未完 財金專欄 2022/09/01 分享： 分享： 股神巴菲特7月中被揭將比亞迪（01211）持倉全數搬至美資大行花旗結算戶口，引起市場對股神是否部署沽貨高度關注。事隔1個半月，股神投資旗艦巴郡於本周二收市後首度披露減持。股神沽貨重磅利淡衝擊下，比亞迪 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 2022/08/31 儲局前門拒虎 白宮後門進狼 透視中港美 - 中美審計協議 國泰曲綫受惠 2022/08/30 中美審計協議 國泰曲綫受惠 透視中港美 - 高息難速退 港股緊日子 2022/08/29 高息難速退 港股緊日子 透視中港美 - 炒中美達協議 中概挾淡已過 2022/08/27 炒中美達協議 中概挾淡已過 透視中港美 - 協議雖達成 毋損港交所 2022/08/27 協議雖達成 毋損港交所 中國 人民幣 新能源 電動車 Tesla 巴菲特 比亞迪 中國石油股份（00857） 比亞迪股份（01211） 銀行