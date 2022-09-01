建行吸納位 股息要10厘

人民幣昨日急升，兌美元曾升破6.9，並且支持港股倒升收市。內銀股是支撐大市上升重要一環，隨着中央持續推出刺激經濟和消費的政策，有助提振信貸需求。而建設銀行（00939）不良貸款率穩定，加上低PE和高息

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