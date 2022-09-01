建行吸納位 股息要10厘 財金專欄 2022/09/01 分享： 分享： 人民幣昨日急升，兌美元曾升破6.9，並且支持港股倒升收市。內銀股是支撐大市上升重要一環，隨着中央持續推出刺激經濟和消費的政策，有助提振信貸需求。而建設銀行（00939）不良貸款率穩定，加上低PE和高息 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版） 2022/08/31 【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版） 中字股實力談 - 內地IPO回暖 信証復甦在即 2022/08/31 內地IPO回暖 信証復甦在即 中字股實力談 - 【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版） 2022/08/30 【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版） 中字股實力談 - 農行盈利穩 等收10厘息 2022/08/30 農行盈利穩 等收10厘息 中字股實力談 - 【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版） 2022/08/29 【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 經濟 港股 美元 銀行 人民幣