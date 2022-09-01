  • 29°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

建行吸納位 股息要10厘

財金專欄 2022/09/01

分享：

分享：

人民幣昨日急升，兌美元曾升破6.9，並且支持港股倒升收市。內銀股是支撐大市上升重要一環，隨着中央持續推出刺激經濟和消費的政策，有助提振信貸需求。而建設銀行（00939）不良貸款率穩定，加上低PE和高息

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版）
2022/08/31
【9月展望】人仔升貶左右大市 港股9月易跌難升（第五版）
中字股實力談 - 內地IPO回暖 信証復甦在即
2022/08/31
內地IPO回暖 信証復甦在即
中字股實力談 - 【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版）
2022/08/30
【人仔貶值VS中美角力】人民幣貶值港股無好日子過（第四版）
中字股實力談 - 農行盈利穩 等收10厘息
2022/08/30
農行盈利穩 等收10厘息
中字股實力談 - 【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版）
2022/08/29
【跌唔落】無懼美鷹人仔貶值 恒指守二萬等單邊市（第五版）
每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 經濟 港股 美元 銀行 人民幣

上一篇文章

李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果

下一篇文章

友邦守升軌 挑戰50天綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 高調督查 低調督導
高調督查 低調督導
投資坐標 - 「毒化工」回吐低吸良機!
「毒化工」回吐低吸良機!
選股情報 - 美大行看加息
美大行看加息
國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒
光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒
有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
透視中港美 - 儲局前門拒虎 白宮後門進狼
儲局前門拒虎 白宮後門進狼