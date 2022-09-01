李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果

「連特首李家超都未能過關上去廣東，談通關會否更渺茫？」有政圈中人聽到李家超首次訪粵，卻變成網上舉行，難免有此反應。但官場消息卻指出，李家超雖然未能親身赴粵，但商討港人「逆向隔離」返回內地，料仍會有成果

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