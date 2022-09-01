李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果 財金專欄 2022/09/01 分享： 分享： 「連特首李家超都未能過關上去廣東，談通關會否更渺茫？」有政圈中人聽到李家超首次訪粵，卻變成網上舉行，難免有此反應。但官場消息卻指出，李家超雖然未能親身赴粵，但商討港人「逆向隔離」返回內地，料仍會有成果 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 2022/08/31 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？ 有政戲 - 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 2022/08/30 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂 有政戲 - 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 2022/08/29 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」 有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 2022/08/26 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？ 有政戲 - 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 2022/08/25 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？ 疫情 香港 北京 深圳 廣州 李家超 廣東省 政治