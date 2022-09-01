  • 29°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超訪粵告吹 「逆向隔離」料仍有成果

財金專欄 2022/09/01

分享：

分享：

「連特首李家超都未能過關上去廣東，談通關會否更渺茫？」有政圈中人聽到李家超首次訪粵，卻變成網上舉行，難免有此反應。但官場消息卻指出，李家超雖然未能親身赴粵，但商討港人「逆向隔離」返回內地，料仍會有成果

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
2022/08/31
韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
有政戲 - 外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂
2022/08/30
外遊星泰瑞士等5國 馬時亨：港堪憂
有政戲 - 李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」
2022/08/29
李家超周三赴粵 料探討落實「逆向隔離」
有政戲 - 疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
2022/08/26
疫情升溫 中秋節會收緊防疫嗎？
有政戲 - 副局政助快「齊腳」 誰是贏家？
2022/08/25
副局政助快「齊腳」 誰是贏家？
疫情 香港 北京 深圳 廣州 李家超 廣東省 政治

上一篇文章

樓價時光倒流

下一篇文章

建行吸納位 股息要10厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 高調督查 低調督導
高調督查 低調督導
投資坐標 - 「毒化工」回吐低吸良機!
「毒化工」回吐低吸良機!
選股情報 - 美大行看加息
美大行看加息
國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒
光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒
有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
透視中港美 - 儲局前門拒虎 白宮後門進狼
儲局前門拒虎 白宮後門進狼