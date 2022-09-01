中共二十大會期塵埃落定，正式進入換屆同期，與以往不同的是，今次換屆年是在新冠疫情後的百年變局，內外部環境均充滿挑戰，多地也再度出現疫情反撲，令經濟維穩的難度與要求較往年大增。

就在北京宣布中央政治局會議

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