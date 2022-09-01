穩住大盤 財策衝關 財金專欄 2022/09/01 分享： 分享： 中共二十大會期塵埃落定，正式進入換屆同期，與以往不同的是，今次換屆年是在新冠疫情後的百年變局，內外部環境均充滿挑戰，多地也再度出現疫情反撲，令經濟維穩的難度與要求較往年大增。 就在北京宣布中央政治局會議 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 高調督查 低調督導 2022/08/31 高調督查 低調督導 國情知聞 - 「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪 2022/08/30 「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪 國情知聞 - 河北接連「封控」 意在北京服貿會 2022/08/29 河北接連「封控」 意在北京服貿會 國情知聞 - 全國再展大督查 揭新背景新內容 2022/08/27 全國再展大督查 揭新背景新內容 國情知聞 - 穩大盤第二季 3方面發力點 2022/08/26 穩大盤第二季 3方面發力點 疫情 經濟 政治 人民幣 財政政策 天津 遼寧 維穩 中國