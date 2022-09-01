  • 29°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

穩住大盤 財策衝關

財金專欄 2022/09/01

分享：

分享：

中共二十大會期塵埃落定，正式進入換屆同期，與以往不同的是，今次換屆年是在新冠疫情後的百年變局，內外部環境均充滿挑戰，多地也再度出現疫情反撲，令經濟維穩的難度與要求較往年大增。

就在北京宣布中央政治局會議

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 高調督查 低調督導
2022/08/31
高調督查 低調督導
國情知聞 - 「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪
2022/08/30
「縣城買房回鄉種地」 專家言論掀大浪
國情知聞 - 河北接連「封控」 意在北京服貿會
2022/08/29
河北接連「封控」 意在北京服貿會
國情知聞 - 全國再展大督查 揭新背景新內容
2022/08/27
全國再展大督查 揭新背景新內容
國情知聞 - 穩大盤第二季 3方面發力點
2022/08/26
穩大盤第二季 3方面發力點
疫情 經濟 政治 人民幣 財政政策 天津 遼寧 維穩 中國

上一篇文章

戈爾巴喬夫走了 新冷戰揭序幕

下一篇文章

樓價時光倒流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 高調督查 低調督導
高調督查 低調督導
投資坐標 - 「毒化工」回吐低吸良機!
「毒化工」回吐低吸良機!
選股情報 - 美大行看加息
美大行看加息
國金札記 - 光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒
光刻機耗電暴增 偏偏遇上能源荒
有政戲 - 韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
韓正今一帶一路論壇講話 點明港方向？
透視中港美 - 儲局前門拒虎 白宮後門進狼
儲局前門拒虎 白宮後門進狼