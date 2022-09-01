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【息率趨勢】普徠仕Blerina Uruci：美國利率於4厘見頂機會較大

財金猛人追蹤 15:30 2022/09/01

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Jackson Hole全球央行年會前夕，普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci估美國聯儲局主席鮑威爾會發表偏鷹的言論（詳見以下連結）。在鮑威爾發表講話後，Blerina Uruci加上對經濟的展望，料聯邦基金利率到今年年底，或將達到3.75至4厘。

延伸閱讀：【Jackson Hole】普徠仕Blerina Uruci：聯儲局仍堅定降通脹

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鮑威爾上周的講話，重申聯儲局致力穩定價格的承諾。打擊通脹仍然是首要任務，也是經濟復甦的基石。他的講話主題簡單清晰，過去曾有助其引導市場；而這正是聯儲局需要及時傳達的正確訊息。Blerina Uruci認為......

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撰文 : Blerina Uruci 普徠仕美國經濟學家

欄名 : 財金猛人追蹤

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