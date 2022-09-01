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【星級名家】曾淵滄：小心大鱷挾淡倉（一文盡覽不斷更新）

財金猛人追蹤 12:03 2022/09/01

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：多個好消息齊現 小心大鱷挾淡倉

正當許多香港投資者對股市失去信心的時候，8月25日恒指突然急升700點，8月26日再升201點。

市場也突然傳出多項好消息，有說中央出手部署19項穩經濟政策，有說中美有關中概股在美國上市的審計談判出現突破，也有說市場憧憬美國聯儲局主席鮑威爾，在剛過去的央行行長會議上「放鴿」。

再加上多家上市企業公布理想的業績，派發高股息。好消息突然一起出現？

當然，這些所謂好消息不少只是傳聞，也有些只是憧憬。也因為只是傳聞、憧憬，因此比較容易安排在某一個特定的日子發布這些消息與憧憬。

這也就是說，這一次的好消息是大鱷「製造」出來.....

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想知曾淵滄的投資心法？可點擊下圖。

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曾淵滄：航運股周期仍未結束 

東方海外 （00316） 公布中期業績，盈利增加一倍，不過，最令股東欣喜的是派息也大幅增加至每股47.21元。想當年中遠海控 （01919） 以每股78.67元宣布收購東方海外時，被市場認為是超高價收購，更有些評論指這是中央政府用來慰勞勞苦功高，為香港、為國家做出貢獻的董建華。

現在一看，過去兩年，東方海外派發的股息，已遠遠超過當年中遠海控提出的收購價。單是收股息，中遠海控已取回當年支付收購的全部成本仍有剩.......

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曾淵滄：最佳避險股

上星期，中移動 （00941） 終於公布上半年業績，淨利潤703億人民幣，按年增長19%。不過，更重要的是派息，中移動果然大幅增加派息，每股派息2.2元，相對於去年同期，增加35%，相信今年年底的末期息也應該可以同樣的按年增加35%。

買中移動不為賺股價，只要收息穩定，就是優質股。目前美國聯儲局的加息陰影仍然存在，像中移動這種高息而且穩定的收息股，是最佳的避險股......

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曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意

九倉置業 （01997） 、長實 （01113） 公布業績，都很不錯。不過，住宅物業市場波動大，因此，不少老牌地產商都在增加收租物業的比例。

住宅物業市場波幅大，因此，香港數家老牌地產商，都不斷地增持收租物業。近幾年，恒地 （00012） 與長實都在中環建大樓，應該很快就可以落成入伙，到時候又是一大筆每年的固定收入，值得憧憬。

新世界 （00017） 也宣布他們在機場興建的航天城也入伙了，是幾幢很大的商業樓，有購物娛樂場地，也有.......

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曾淵滄：港美息差擴闊 無損港元穩定

美國聯儲局於7月27日議息後宣布加息0.75厘，目前美國聯邦利率為2.25厘至2.5厘。

加息對銀行而言，理論上也是利好的，理由是銀行往往大幅度加貸款利率而不加存款利率，或者只是極小幅度或極短時間內提高存款利率........

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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編輯：陳紫瑩

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欄名 : 名家看法

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