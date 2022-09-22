【通脹偵察站】聯儲局加息四分三厘符預期 滙豐上調最優惠利率八分一厘少過預期（持續更新）

【國務院常務會議要求穩經濟政策本月上旬應出盡出】總理李克強主持召開國常會會議，會議要求穩經濟接續政策細則，9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求、鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間，努力爭取最好結果。

會議並稱，支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」，用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款，促進汽車等大宗消費，在用好新增3,000億元人民幣以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現項目等資金的情況。

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