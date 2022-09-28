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【追蹤女股神】納指止跌 Cathie Wood觀望 （一文盡覽ARK最新買賣清單）

財金猛人追蹤 10:32 2022/09/28

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本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 追蹤女股神

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Cathie Wood ETF 美股 增持 減持 經濟

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