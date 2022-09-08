【追蹤女股神】Cathie Wood終跟巴菲特出貨 減持逾5萬股比亞迪ADR（一文盡覽ARK最新買賣清單） 財金猛人追蹤 10:16 2022/09/08 分享： 分享： 本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 許江明 投資理財周刊 欄名 : 追蹤女股神 最新專欄文章 【追蹤女股神】巴菲特減持比亞迪H股 Cathie Wood未有跟隨續揸比亞迪ADR（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/08/31 【追蹤女股神】巴菲特減持比亞迪H股 Cathie Wood未有跟隨續揸比亞迪ADR（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】Roku績劣暴跌23% Cathie Wood再掃近47萬股（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/08/01 【追蹤女股神】Roku績劣暴跌23% Cathie Wood再掃近47萬股（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】Cathie Wood認睇錯市 經濟衰退下仍增持3股（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/06/30 【追蹤女股神】Cathie Wood認睇錯市 經濟衰退下仍增持3股（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】Cathie Wood大反攻 兩日大手掃NVIDIA（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/05/30 【追蹤女股神】Cathie Wood大反攻 兩日大手掃NVIDIA（一文盡覽ARK最新買賣清單） 【追蹤女股神】Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單） 2022/05/04 【追蹤女股神】Cathie Wood再度放慢手腳 六大ETF僅錄一宗增持（一文盡覽ARK最新買賣清單） Cathie Wood ETF 美股 增持 減持 經濟