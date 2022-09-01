租金連升2個月 買樓收租計到數？ 

內地生租樓潮刺激下，二手租金連升兩個月，差估署資料顯示，7月私樓租金按月升0.62%，並連升2個月，以中小型單位表現較理想，升幅最多為實用面積431平方呎以下的A類單位，按月升幅達1.19%。租金回升對投資者而言屬於好消息，但是面對息口上升及管理費愈來愈高，買樓收租仍要計計數。

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