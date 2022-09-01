租金連升2個月 買樓收租計到數？ 財金專欄 11:53 2022/09/01 分享： 分享： 內地生租樓潮刺激下，二手租金連升兩個月，差估署資料顯示，7月私樓租金按月升0.62%，並連升2個月，以中小型單位表現較理想，升幅最多為實用面積431平方呎以下的A類單位，按月升幅達1.19%。租金回升對投資者而言屬於好消息，但是面對息口上升及管理費愈來愈高，買樓收租仍要計計數。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 增加供應由調低地價做起 2022/08/31 增加供應由調低地價做起 民生商場吸引力何在？ 2022/08/30 民生商場吸引力何在？ 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 2022/08/29 新盤抗「息魔」有法 銷情近1年最旺 商廈空置率又創新高 2022/08/27 商廈空置率又創新高 加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄 2022/08/24 加息衝擊樓市 業主獲利空間收窄 THE HENLEY 物業出租 差餉物業估價署 銀行 沙田第一城