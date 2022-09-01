【港股展望】大市已築底 港股蓄勢待發

港股近日乏力，恒指於2萬關口爭持。現時大市無力上升，亦正尋底，有機會考驗於3月份時低位的支持。市場關注年底前港股行情走勢。

廣發證券對港股走勢的看法較為樂觀。該行認為本輪中美經濟周期錯位的背景下，短期港股或維持震盪行情，中期港股上行趨勢更為確定，但暫時需要等待基本面復甦更確定的信號，後續上行空間將取決於盈利實質性的上修幅度。在大會之前維持「增長佔優，適度外溢擴散」，大會之後風格切換的機會將顯著增大。

廣發證券指出，據以過往經驗顯示，今次港股已完成築底。由2000年以來，港股探底反轉並開始取得顯著絕對收益的重要時點共有6個：

2003年4月

2008年10月及2009年3月

2011年10月及11月

2016年2月

2018年10月及12月

2020年3月

廣發證券檢視以上6個港股開始獲得顯著絕對收益時期的市場特徵，發現共性因素包括，必要條件是估值水平絕對低位；另外，充分條件是政策反轉支持（國內政策邊際轉鬆，以及經濟指標顯著回升。待必要條件「估值水平絕對低位」實現，港股便完成「築底」。到待其他利好因素邊際好轉，港股最終實現「趨勢反轉」。

於今年3月15日，恒指曾低見18235點，廣發證券認為港股已實現「築底」，近兩月來恒指未再創新低顯示本輪底部支持較強。該行又指出，港股有3指標支持港股見底的說法。

1. 估值底

估值歷史絕對低位的水平已實現。3月15日港股估值與過去6輪歷史底部水平相當，實現築底必要條件。當日恒指PE為8.8倍，賠貼近歷史低位；PB僅0.74倍，亦接近歷史最低水平。港股各行業估值同樣處於低位。

2. 政策底

2022年內地「政策底」已於4月底進一步確立。4月政治局會議非常重要的信號是明確了「動態清零」和「穩增長」非對立關係而是辯證統一，「動態清零」是為了更好的實現穩增長。到5月15日更持續提示內地經濟與信用最悲觀時刻過去。

3. 盈利底

中國經濟開始逐步回升，預期盈利底將在中期業績出現。當下各項經濟指標顯著回升，顯示國內經濟逐步復甦 ：工業增加值同比4月築底，到5月、6月見增長。

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