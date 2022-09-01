【名家專訪】曾淵滄：評地產股炒作機會

受美國加息、地緣政治和疫情影響，香港樓價近日向下，差餉物業估價署早前公布，2022年7月份私人住宅售價指數為376.1點，較6月的382.4點下跌6.3點，跌幅為1.65%，是2020年2月以來新低。樓價下跌，亦拖累本地地產股走勢。

對於土地供應問題，星級名家曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「要增加土地供應，可以是填海、向四大發展商收回農地發展、或是開發新界棕地、郊野公園邊陲等，市場仍在觀望中，由於土地政策對樓價會帶來明顯影響，假如政府決定收回農地發展，將對四大發展商帶來顯著影響。」

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本地地產股基本上死不去，但短期看不到會有甚麼炒作的機會，大家都在觀望新特首的施政報告（10月19日發表），會提出甚麼新政策來增加土地供應。

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他認為，投資者可以找尋一些收入穩定、派息穩定的收租股，如領展（00823）。

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