【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從

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【港股展望】大市已築底 港股蓄勢待發
今年內地畢業生突破千萬，大學生的就業壓力比往年顯得更大，中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，年輕人在就業上可以考慮透過互聯網電商平台，以低成本的方式創業。電商方面機遇會更大，投資者可留意新經濟相關板塊，如騰訊控股 （00700） ，阿里巴巴-SW （09988） ，快手-W （01024） 等等。
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內地大學大致可分為三個類別，「985院校」，即1998年5月，中國啟動建設的高水平大學工程，共39所大學入選，被認為是中國最好的一批大學。
「211院校」，指中國政府在1995年11月啟動的程，是面向21世紀所重點建設的100所高等院校，包括上述的「985院校」。比985次一級。985和211以外的中國高校被稱為「雙非院校」，求職的壓力會更大。
今年大學畢業畢業生1076萬人，按年增加167萬人，歷史上首次突破千萬人大關。
大學生畢業生的「供給」創了歷史新高，但上半年GDP增速卻顯著低於2021年，在新增就業機會沒有顯著增加的情況下，導致大學生就業難問題凸顯。
鐵飯碗難求
李迅雷指，自2009年起，國考報名人數已連續14年超百萬人，2022年共有約212萬人通過資格審查，報錄比達到了68：1，不少崗位都是千裡挑一、甚至萬裡挑一；此外，金融行業也是大學畢業生競爭最激烈的行業，內卷非常厲害。
李迅雷說：「在金融行業的管理崗位上有超過20年的工作經歷，面試過非常多的應屆畢業生，強烈感受到近些年來金融行業應聘者們彼此競爭越來越激烈，用百裡挑一甚至千裡挑一來形容並不過分。但發現近年來簡歷的雷同性越來越高：大部分應聘者都擅長演講（有演講比賽獲獎紀錄）、擅長長跑（表明有吃苦耐勞精神），而且多為學生會副主席以上（說明具備管理和組織能力），具有各類專業證書如CPA、CFA（大部分過2級）、英語、計算機等，同時又在多家頭部金融機構實習，等等。」
三大解決方法
活用自身的年輕優勢
年輕人既是消費主體，同時也是創業主體，唯有同代人更了解自己的需求是什麼，才能創造出我國消費最大群體的各類適銷對路的商品和服務，如反映95後—00後消費習慣變化的「世代新消費」，諸如：國貨、直播、游戲等業態。
中國政府亦推出了多項優惠政策幫助年青人低成本創業，。如大學畢業生在畢業後兩年內自主創業，到創業實體所在地的工商部門辦理營業執照，注冊資金（本）在50萬元以下的，允許分期到位，如最低第一年只要交3萬元就可以了。
此外，還可以享受一定期限的所得稅減免優惠。同時，銀行要為自主創業的畢業生提供小額貸款，並簡化程序，提供開戶和結算便利等。各地方也出台了各種鼓勵創業的優惠政策，如設立大學生創業基金、房租減免、低息貸款等。因此，不要把創業想像成投資成本一定很高昂。
這兩年來，借助互聯網電商或社交平台進行創業的年輕人越來越多，不少年輕人很有韌勁、思路廣闊，善於捕捉新的趨勢。例如，比如有一位90後的淘寶商家，今年的聯名款火出圈，這背後就有年輕人特有的嗅覺。這家六年前的小小漢服店，如今已做到淘寶漢服店鋪排行榜第一。
薩伊定理
經濟學上有一個理論叫「薩伊定理」，核心觀點是「供給創造需求」，盡管他的理論頗受爭議，但在互聯網經濟時代，有些供給確實能帶來巨大需求。如過去兩年來盲盒受到消費者尤其是年輕人追捧的現像，就是一個例證。已經舉辦了7年的「造物節」，其實就是「供給創造需求」的一種集體性活動。
造物節起源於2016年，是展現年輕人創造力的年度盛事，年輕的淘寶天貓奇貨店鋪店主帶著「神物」齊聚線上線下展覽，來逛展體驗的大部分也是年輕人。更讓我感興趣的是這個「造物」活動與年輕人「就業」和「創業」這兩大關鍵詞緊密相關。
過去兩年，淘寶天貓新增了2100多個實物商品葉子類目，並從中產生了超過100條過億新賽道，這也在一定程度上證明了「薩伊定理」的正確性。造物節其實也是一個「趨勢發布場」，曾在造物節走紅的漢服、JK和Lolita，從小眾需求變成了百億體量的「三坑」市場。2016年第一屆造物節就力推寵物用品，如今已經全面走向了智能化。擔心寵物孤獨來陪伴它們的機器人是重要的類目。
報告來源：中泰證券
編輯：陳文政
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撰文 : 陳文政 投資理財周刊
欄名 : 券商有路捉