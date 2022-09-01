【畢業就失業】內地應屆畢業生破千萬 何去何從

今年內地畢業生突破千萬，大學生的就業壓力比往年顯得更大，中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，年輕人在就業上可以考慮透過互聯網電商平台，以低成本的方式創業。電商方面機遇會更大，投資者可留意新經濟相關板塊，如騰訊控股 （00700） ，阿里巴巴-SW （09988） ，快手-W （01024） 等等。

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內地大學大致可分為三個類別，「985院校」，即1998年5月，中國啟動建設的高水平大學工程，共39所大學入選，被認為是中國最好的一批大學。

「211院校」，指中國政府在1995年11月啟動的程，是面向21世紀所重點建設的100所高等院校，包括上述的「985院校」。比985次一級。985和211以外的中國高校被稱為「雙非院校」，求職的壓力會更大。

今年大學畢業畢業生1076萬人，按年增加167萬人，歷史上首次突破千萬人大關。

大學生畢業生的「供給」創了歷史新高，但上半年GDP增速卻顯著低於2021年，在新增就業機會沒有顯著增加的情況下，導致大學生就業難問題凸顯。

鐵飯碗難求

李迅雷指，自2009年起，國考報名人數已連續14年超百萬人，2022年共有約212萬人通過資格審查，報錄比達到了68：1，不少崗位都是千裡挑一、甚至萬裡挑一；此外，金融行業也是大學畢業生競爭最激烈的行業，內卷非常厲害。

李迅雷說：「在金融行業的管理崗位上有超過20年的工作經歷，面試過非常多的應屆畢業生，強烈感受到近些年來金融行業應聘者們彼此競爭越來越激烈，用百裡挑一甚至千裡挑一來形容並不過分。但發現近年來簡歷的雷同性越來越高：大部分應聘者都擅長演講（有演講比賽獲獎紀錄）、擅長長跑（表明有吃苦耐勞精神），而且多為學生會副主席以上（說明具備管理和組織能力），具有各類專業證書如CPA、CFA（大部分過2級）、英語、計算機等，同時又在多家頭部金融機構實習，等等。」

三大解決方法

第一、投身人才短缺行業 ：2021年應屆本科畢業生的起薪僅為5833元，已經顯著低於藍領工人的平均月薪6667元，因此，至少在平均薪資方面，白領的優越感實際上正在消失。中國製造10大重點領域2020年的人才缺口超過1900萬人，2025年這個數字將接近3000萬人，缺口率高達48%。因此，我國年輕人在專業發展方向上只要更面向人才短缺的行業，更注重技能培訓，就業難問題就能迎刃而解。

：2021年應屆本科畢業生的起薪僅為5833元，已經顯著低於藍領工人的平均月薪6667元，因此，至少在平均薪資方面，白領的優越感實際上正在消失。中國製造10大重點領域2020年的人才缺口超過1900萬人，2025年這個數字將接近3000萬人，缺口率高達48%。因此，我國年輕人在專業發展方向上只要更面向人才短缺的行業，更注重技能培訓，就業難問題就能迎刃而解。 第二、靈活用工 ：從發達經濟體的發展經驗來看，靈活用工（Flexible Staffing）成為正式的就業方式，隨著經濟出現滯脹導致失業率攀升，各國開始推動靈活就業給勞動力市場注入新的活力，靈活用工市場也迎來了較為快速的發展。

：從發達經濟體的發展經驗來看，靈活用工（Flexible Staffing）成為正式的就業方式，隨著經濟出現滯脹導致失業率攀升，各國開始推動靈活就業給勞動力市場注入新的活力，靈活用工市場也迎來了較為快速的發展。 第三、投身電商等上升行業：中國電商的規模已經大幅超過美國，中國的電商規模在零售總額中的占比超過25%，而美國僅11%。中國電商消費需求更加復雜、多元。過去近三年的疫情中，已經證明電商平台所帶來的購物便利性和安全性是傳統商業模式無法達到的。

活用自身的年輕優勢

年輕人既是消費主體，同時也是創業主體，唯有同代人更了解自己的需求是什麼，才能創造出我國消費最大群體的各類適銷對路的商品和服務，如反映95後—00後消費習慣變化的「世代新消費」，諸如：國貨、直播、游戲等業態。

中國政府亦推出了多項優惠政策幫助年青人低成本創業，。如大學畢業生在畢業後兩年內自主創業，到創業實體所在地的工商部門辦理營業執照，注冊資金（本）在50萬元以下的，允許分期到位，如最低第一年只要交3萬元就可以了。

此外，還可以享受一定期限的所得稅減免優惠。同時，銀行要為自主創業的畢業生提供小額貸款，並簡化程序，提供開戶和結算便利等。各地方也出台了各種鼓勵創業的優惠政策，如設立大學生創業基金、房租減免、低息貸款等。因此，不要把創業想像成投資成本一定很高昂。

這兩年來，借助互聯網電商或社交平台進行創業的年輕人越來越多，不少年輕人很有韌勁、思路廣闊，善於捕捉新的趨勢。例如，比如有一位90後的淘寶商家，今年的聯名款火出圈，這背後就有年輕人特有的嗅覺。這家六年前的小小漢服店，如今已做到淘寶漢服店鋪排行榜第一。

薩伊定理

經濟學上有一個理論叫「薩伊定理」，核心觀點是「供給創造需求」，盡管他的理論頗受爭議，但在互聯網經濟時代，有些供給確實能帶來巨大需求。如過去兩年來盲盒受到消費者尤其是年輕人追捧的現像，就是一個例證。已經舉辦了7年的「造物節」，其實就是「供給創造需求」的一種集體性活動。

造物節起源於2016年，是展現年輕人創造力的年度盛事，年輕的淘寶天貓奇貨店鋪店主帶著「神物」齊聚線上線下展覽，來逛展體驗的大部分也是年輕人。更讓我感興趣的是這個「造物」活動與年輕人「就業」和「創業」這兩大關鍵詞緊密相關。

過去兩年，淘寶天貓新增了2100多個實物商品葉子類目，並從中產生了超過100條過億新賽道，這也在一定程度上證明了「薩伊定理」的正確性。造物節其實也是一個「趨勢發布場」，曾在造物節走紅的漢服、JK和Lolita，從小眾需求變成了百億體量的「三坑」市場。2016年第一屆造物節就力推寵物用品，如今已經全面走向了智能化。擔心寵物孤獨來陪伴它們的機器人是重要的類目。

報告來源：中泰證券

編輯：陳文政

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