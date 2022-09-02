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【大市趨勢】大和：港股吸引力漸增 料18500見底

研究報告 08:00 2022/09/02

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港股內外遭困，大市九月開局下挫。大和日前發表中港股市策略，指出隨着恒指日漸接近三月前底，港股正跌入估值明顯低估的區間，趁低吸納並持有的策略有望創造更佳回報。

大和採用斐波那契回調（Fibonacci retracement）的技術分析，估計恒指下一波的支持位落在18500點，接近3月前底18235點。而考慮到恒指預測市盈率已跌到不足8倍，大和認為現時收集股票，以5年為期，賺得正回報的機率甚高。

    點擊圖片放大
    +2

不過大和提醒，現時入市的投資者要保持耐性，因為港股短綫受制多項因素：

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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